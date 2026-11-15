Силы ЕС перехватили в Средиземном море танкер, который, вероятно, принадлежит теневому флоту РФ — Каллас
Силы ЕС остановили танкер MV MIDAG (Фото: Kaja Kallas/X)
Силы ЕС из миссии EUNAVFOR MED IRINI остановили для проверки в Средиземном море танкер MV MIDAG, который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту.
Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас в воскресенье, 15 ноября.
По ее информации, проверка была проведена 13 ноября в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.
Проверка подтвердила, что судно MV MIDAG плавало под фальшивым флагом (каким именно — Кая Каллас в своей публикации не уточнила).
Проверка была проведена в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI, развернутой в 2020 году для предотвращения незаконной торговли, в частности нефтью.
В начале июня 2026 года ЕС предоставил военно-морской миссии IRINI полномочия останавливать и досматривать суда, подозреваемые в принадлежности к теневому флоту РФ.
Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас напомнила, что 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкции против России, в частности в отношении банков, покупателей нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.