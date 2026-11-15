Силы ЕС из миссии EUNAVFOR MED IRINI остановили для проверки в Средиземном море танкер MV MIDAG , который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту.

Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас в воскресенье, 15 ноября.

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По ее информации, проверка была проведена 13 ноября в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Проверка подтвердила, что судно MV MIDAG плавало под фальшивым флагом (каким именно — Кая Каллас в своей публикации не уточнила).

Проверка была проведена в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI, развернутой в 2020 году для предотвращения незаконной торговли, в частности нефтью.

В начале июня 2026 года ЕС предоставил военно-морской миссии IRINI полномочия останавливать и досматривать суда, подозреваемые в принадлежности к теневому флоту РФ.

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас напомнила, что 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкции против России, в частности в отношении банков, покупателей нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.