Силы ЕС перехватили в Средиземном море танкер, который, вероятно, принадлежит теневому флоту РФ — Каллас

15 ноября, 15:13
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Силы ЕС остановили танкер MV MIDAG (Фото: Kaja Kallas/X)

Силы ЕС остановили танкер MV MIDAG (Фото: Kaja Kallas/X)

Силы ЕС из миссии EUNAVFOR MED IRINI остановили для проверки в Средиземном море танкер MV MIDAG, который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту.

Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас в воскресенье, 15 ноября.

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По ее информации, проверка была проведена 13 ноября в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Проверка подтвердила, что судно MV MIDAG плавало под фальшивым флагом (каким именно — Кая Каллас в своей публикации не уточнила).

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Проверка была проведена в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI, развернутой в 2020 году для предотвращения незаконной торговли, в частности нефтью.

В начале июня 2026 года ЕС предоставил военно-морской миссии IRINI полномочия останавливать и досматривать суда, подозреваемые в принадлежности к теневому флоту РФ.

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас напомнила, что 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкции против России, в частности в отношении банков, покупателей нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Средиземное море Танкер Кая Каллас теневой флот

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