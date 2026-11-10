ЕС продлил военную миссию по подготовке украинских военных до 2028 года

Миссия была создана в октябре 2022 года по запросу Украины (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Европейский союз продлил мандат миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine еще на два года — до 15 ноября 2028 года. На ее дальнейшую работу предусмотрено почти 300 млн евро.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 9 ноября.

Помимо продления мандата, Евросоюз расширил полномочия миссии. В частности, предусмотрено ее присутствие на территории Украины для координации работы с украинским военным руководством.

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Миссия также сосредоточится на анализе опыта боевых действий и совершенствовании подготовки украинских военнослужащих.

EUMAM Ukraine продолжит сотрудничать с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также с «коалицией желающих» и НАТО, в частности с командованием альянса по вопросам предоставления Украине помощи в сфере безопасности и подготовки военнослужащих (NSATU).

Миссия была создана в октябре 2022 года по запросу Украины. С тех пор в рамках программы подготовку прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих.