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Это все миллиардер Безос: Трамп прокомментировал обвинения WP относительно разговоров с Путиным

Сегодня, 08:38
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Трамп обиделся на WP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговоры с президентом России Владимиром Путиным такие же, какие и с другими коллегами.

Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News на просьбу прокомментировать обвинения Washington Post о том, что он скрывает детали встреч с Путиным (с 9-й минуты).

"У меня были такие беседы, как с Путиным, с президентами разных стран, я делаю это со всеми странами. У нас была отличная беседа. Я ничего не скрываю", - заявил Трамп.

Американский лидер назвал заявления WP "самыми обидными" из всех.

Он также добавил, что WP принадлежит американскому миллиардеру - владельцу Amazon Джеффу Безосу, и он использует издание, чтобы лоббировать интересы своей компании.

Напомним, 13 января газета The Washington Post со ссылкой на собственные высокопоставленные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни о каких из их переговоров администрация Белого дома не имеет детальных данных, поскольку Трамп каждый раз препятствовал детализации отчетов о таких встречах.

Теги:   Дональд Трамп Владимир Путин США

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