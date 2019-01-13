Это все миллиардер Безос: Трамп прокомментировал обвинения WP относительно разговоров с Путиным Сегодня, 08:38 899 Цей матеріал також доступний українською Трамп обиделся на WP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговоры с президентом России Владимиром Путиным такие же, какие и с другими коллегами.

Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News на просьбу прокомментировать обвинения Washington Post о том, что он скрывает детали встреч с Путиным (с 9-й минуты).

"У меня были такие беседы, как с Путиным, с президентами разных стран, я делаю это со всеми странами. У нас была отличная беседа. Я ничего не скрываю", - заявил Трамп.

Американский лидер назвал заявления WP "самыми обидными" из всех.

Он также добавил, что WP принадлежит американскому миллиардеру - владельцу Amazon Джеффу Безосу, и он использует издание, чтобы лоббировать интересы своей компании.

Напомним, 13 января газета The Washington Post со ссылкой на собственные высокопоставленные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни о каких из их переговоров администрация Белого дома не имеет детальных данных, поскольку Трамп каждый раз препятствовал детализации отчетов о таких встречах.