"Это вообще не вопрос". Германия исключила возвращение России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в Большую семерку (G7).

Об этом он сказал на полях встречи G7 в канадском Торонто, сообщает DW.

"На данный момент это вообще не вопрос", - отметил немецкий министр.

Маас отметил, что изменение ситуации - исключительно в руках Россией. Ранее он отмечал, что Москва ведет себя "все более недружелюбно".

Он отметил, что у него нет уверенности в том, что президент Владимир Путин с начала своего правления хотел вести Россию демократическим путем.

Ранее сообщалось, что страны Большой семерки продолжат санкционную политику против РФ.

Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в Большой восьмерке связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией минских соглашений, предусматривающих прекращение конфликта на Донбассе.