"Это шантаж". Венгрия раскритиковала возможное сокращение финансирования со стороны ЕС

МИД Венгрии раскритиковал отдельные пункты проекта бюджета ЕС на 2021-27 годы, в котором финансирование стран могут привязать к соблюдению законодательства Евросоюза и верховенства права, сообщает Reuters.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в ЕС существуют соглашения, в которых четко указаны права и обязанности государств-членов союза.

"Мы не согласны с каким-либо предложениями (по сокращению финансирования, - Ред.), которое предоставило бы возможность шантажа со стороны ЕС…(финансирование – Ред.) должно предоставляться на основе договоров", - сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия открыла свой рынок для западноевропейских компаний, которые получили на нем огромные прибыли.

"Это не улица с односторонним движением…тут все должны выполнить свои обязательства", - сказал он.

Ранее Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета на 2021-27 годы, в котором финансирование отдельных проектов в рамках союза могут привязать к соблюдению верховенства права.

В частности, это может привести к потере Венгрией и Польшей достаточно больших объемов финансирования со стороны Брюсселя.

В течение последних лет фонды ЕС стали основным источником инвестиций в экономику Венгрии, что способствовало экономическому росту до 4% в 2017 году (это самый высокий уровень роста за последние три года).

Ранее Еврокомиссия обвиняла правительство премьер-министра Виктора Орбана в подрыве независимости венгерских судов и давлении на СМИ.