"Это реальная цель": в НАТО прокомментировали возможность вступления Украины в Альянс и ЕС

Роуз Геттемюллер заявила, что вступление Украины в ЕС и НАТО является реальной целью

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что не следует считать идеализмом цель о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

На Киевском форуме она поддержала официально заявленное Украиной стремление присоединиться к Альянсу, сообщает Европейская правда.

"Я не согласна, что цель Украины присоединиться как в Европейский союз и в НАТО - это мечты идеалистов. Нет", - сказала Геттемюллер.

По ее словам, "это очень важные и реалистичные задачи".

"Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции - это не идеализм, это реальная цель", - добавила Геттемюллер.

Она напомнила, что Украина знает о своих обязательствах по проведению реформ, в том числе на пути своего сближения с Альянсом. Перед тем она среди прочего загадывала, что Украина должна учесть изменения в закон О нацбезопасности.

Ранее НАТО официально признал стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставил статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

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6 июля 2017 президент Петр Порошенко утвердил восстановления курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010 гг.).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, который в свою очередь отменила Совет в 2014 году после Революции Достоинства.