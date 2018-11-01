01 ноября 2018, четверг

Это принципиальная позиция: Додон заявил, что никакого НАТО в Молдове не будет

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Игорь Додон

Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в Молдове НАТО не будет.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам главы государства, нейтральный статус - это принципиальная позиция.

"Этот нейтральный статус в военном плане - принципиальный. Никакой НАТО в Молдавии не должно быть, это принципиальная позиция как минимум двух третей граждан Республики Молдова", - сказал он.

Додон отметил, что Молдова не может себе позволить дружить с кем-то против кого-то.

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"Я говорю и на пространстве СНГ, и в Брюсселе, что мы будем дружить и с Западом, и с Россией, но дружить с Европой, Америкой против России мы не будем. Это нам не нужно", - сказал глава государства.

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