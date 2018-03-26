"Это позор": Иран раскритиковал назначение нового советника Трампа по нацбезопасности

Иран раскритиковал решение президента США Дональда Трампа назначить Джона Болтона советником по вопросам национальной безопасности.

Как заявил секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, для "сверхдержавы это позор, что ее советник по национальной безопасности получает зарплату от террористической группировки", сообщает Радио Свобода.

По словам Шамхани, в 2017 году Болтон участвовал во встрече иранской оппозиционной Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), которая поддерживает свержение руководства Ирана.

В то же время в сообщении не указано, что есть какие-либо доказательства обвинения, и ОМИН отрицал, что он финансировал Болтона или любое другое должностное лицо США.

В свою очередь представитель Болтона Гарретт Маркиз, заявил, что Болтон "не реагирует на пропаганду правительства, которе долгое время было включено в список государственных спонсоров терроризма".

Болтон в прошлом выступал за смену режима в Иране и решительно выступал против иранского ядерного соглашения 2015 года, которое предусматривало отмену санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана.

22 марта президент США Дональд Трамп назначил Джона Болтон советником по национальной безопасности. На этом посту он сменил Герберта МакМастера.