Это непорядок: в МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что намерен обсудить с чиновниками Украины и России тему поездки сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в оккупированный Крым.
Об этом пишет EuroZpravy.cz.
"Это непорядок. Украинская сторона еще со мной не разговаривала, и я сам хочу получить материалы. Я хочу связаться с российской и украинской стороной, хочу иметь подробные данные. Чешская республика аннексию Крыма не одобряет, не признает и не поддерживает, и это официальная позиция чешского правительства ", - сказал министр.
По его словам что правительство не рекомендует чешским гражданам ездить в оккупированный Крым и это касается и премьера.
Смотрите также
- Премьера Чехии заподозрили в попытке скрыть мошенничество и насильно вывезти сына в Крым. Теперь ему грозит отставка
Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.
Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования