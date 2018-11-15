Это непорядок: в МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что намерен обсудить с чиновниками Украины и России тему поездки сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в оккупированный Крым.

Об этом пишет EuroZpravy.cz.

"Это непорядок. Украинская сторона еще со мной не разговаривала, и я сам хочу получить материалы. Я хочу связаться с российской и украинской стороной, хочу иметь подробные данные. Чешская республика аннексию Крыма не одобряет, не признает и не поддерживает, и это официальная позиция чешского правительства ", - сказал министр.

По его словам что правительство не рекомендует чешским гражданам ездить в оккупированный Крым и это касается и премьера.

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Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.