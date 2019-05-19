Это демократия. Посол Украины в Австрии прокомментировал добровольную отставку вице-канцлера из-за коррупционного скандала 19 мая, 09:40 630 Цей матеріал також доступний українською REUTERS TV via REUTERS Хайнц Штрахе REUTERS TV via REUTERS

Посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал добровольную отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, которого обвинили в коррупции, примером демократии.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Признак функционирующей демократии — традиция добровольной отставки. Неприемлемость ситуации, когда твоя страна или партия несет бремя твоего позора», — указал дипломат.

Ранее Федеральный канцлер Австрии Курц объявил о распаде правящей коалиции, в результате чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.

Напомним, немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на видеозаписи, председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, которая назвалась богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один человек, который говорит по-немецки.

Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

Позже Штрахе подал заявление об отставке.