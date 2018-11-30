Это была единственная причина: Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным только из-за Украины

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за агрессии РФ в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что агрессия России против украинских кораблей в Керченском проливе стала единственной причиной отмены встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Аргентине, сообщает The Hill.

"Нам не нравится то, что произошло, мы не рады тому, что произошло", - сказал Трамп, говоря о захвате украинских кораблей и моряков.

"На основе того, что произошло с кораблями и моряками ... это была единственная причина (отмена встречи — прим ред.)", - заявил президент США.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп принял решение на борту Air Force One после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать