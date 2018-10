Это будет долгий путь. Помпео рассказал о результатах переговоров с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщает AFP.

Встреча дипломата с Ким Чен Ыном длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американо-северокорейский саммит.

Отмечается, что это уже четвертый визит Помпео в КНДР.

"Это была хорошая поездка в Пхеньян для встречи с лидером Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса в отношении соглашений, достигнутых на саммите в Сингапуре. Спасибо, что пригласили меня и мою команду!", – написал Пемпео в Twitter.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw