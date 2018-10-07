Это будет долгий путь. Помпео рассказал о результатах переговоров с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщает AFP.

Встреча дипломата с Ким Чен Ыном длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американо-северокорейский саммит.

Отмечается, что это уже четвертый визит Помпео в КНДР.

"Это была хорошая поездка в Пхеньян для встречи с лидером Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса в отношении соглашений, достигнутых на саммите в Сингапуре. Спасибо, что пригласили меня и мою команду!", – написал Пемпео в Twitter.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw 7 октября 2018 г.

Выступая перед Помпео через переводчика после утренних переговоров, Ким похвалил их "приятную встречу" и добавил, что "это очень хороший день, который обещает хорошее будущее для обеих стран".

Должностное лицо из команды Помпео отметило, что эта поездка была "лучше, чем в прошлый раз", однако добавило, что "это будет долгий путь".

Помпео подчеркнул, что его целью было "создать достаточное доверие" между Вашингтоном и Пхеньяном, чтобы приблизиться к миру. Также он сообщил о подготовке следующего саммита, когда доверие будет достигнуто.

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майк Помпео отправился на переговоры в КНДР.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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