«У них огромный потенциал». Как 40 млрд долларов и военный опыт США будут способствовать успеху Украины в войне с Россией — политолог 19 мая, 22:26 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Самый большой среди западных государств военный опыт, техническое и материальное обеспечение США создают огромный потенциал для сотрудничества с Украиной, рассказал в эфире Радио НВ Владислав Фарапонов, политолог, аналитик Интерньюз-Украина.

— Как вы оцениваете статус этого многомиллиардного и рекордного пакета помощи? Какие шансы сейчас на его принятие? И будет ли поддержка этого с обеих сторон сената? И от республиканцев и от демократов.

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— Первое, что надо сказать, что это абсолютно беспрецедентный пакет помощи. Потому что для понимания даже те государства, которые больше получают и получали за последние 30 лет, например, экономическую и военную помощь от США, эта сумма на самом деле за год, она измеряется, максимум это получил Израиль и Афганистан, это около трех с половиной миллиардов. кажется, в год. Мы уже за это время получили именно военную помощь более чем на 10 миллиардов. В этом пакете предусмотрено из 40 еще 20. То есть, на самом деле это абсолютно беспрецедентный уровень, если мы берем именно такой короткий период времени. Это тоже очень важно для понимания. И я думаю, что однозначно, в принципе, если такое предложение было поддержано, и даже было увеличено, потому что в первую очередь президент Байден просил 33 миллиарда долларов. Я думаю, что нет сомнений говорить о том, что есть какие-то риски. И мы видим по голосованию за нового посла США в Украине, что даже было поддержано единогласно в Верхней палате Конгресса. Такую же поддержку имел и ленд-лиз в сенате. Поэтому, несмотря на то, что у демократов и у республиканцев очень много внутренних противоречий, у них в этом году промежуточные выборы в Конгресс. То есть у них очень много таких нерешенных вопросов, есть очень высокий уровень политической конкуренции именно в год выборов. В принципе, на сегодняшний день не приходится говорить, что есть какие-то сомнения в том, что этот пакет не будет поддержан. Да, была инициатива от одного сенатора. Но процедурным образом это уже было решено.

— То есть был создан отдельный инспектор, который будет мониторить процесс? И если да, то это, наверное, и для нас плюс, мы точно будем знать, что деньги идут туда, куда нам нужно. Будет ли это создавать какие-то бюрократические задержки?

— В принципе, такое предложение не ново. Это тоже очень важно. В 2021 году в начале года был также зарегистрирован законопроект о поддержке Украины. И там предполагался очень схожий механизм. Поэтому эта инициатива не новая. Она понятна американским гражданам. Таким образом, чтобы те деньги, которые уходят из бюджета США, они использовались по назначению. Но сейчас эта поправка не была поддержана. И по крайней мере в связи с этим законопроектом не будет создана должность инспектора. Но это не значит, что в будущем к этому не вернется, может быть. Также есть у администрации Белого дома абсолютно автономные способы контроля выделенных денег. Возможно, будут рассматриваться инициативы возвращения специального представителя государственного департамента. Это тот человек, который мог бы этим тоже заниматься. Здесь опций действительно достаточно. Это было сделано, мне кажется, не столько с целью, чтобы это голосование не состоялось или с каким-либо намерением его задержать, это просто возможность поиграть на внешней политике на абсолютно внутреннюю аудиторию, потому что опять же год выборов, эта тема очень популярна в частности избирателей республиканцев, касающегося в целом выделения денег другим государствам, и контроля над американскими средствами. Здесь мы, так или иначе, стали заложниками обстоятельств.

— Но те заявления, которыми они обосновывают то, что мы должны беспокоиться в первую очередь о делах дома, и это говорят все республиканцы. Такие заявления — это вот точно фактор предвыборной кампании, а не переживания из-за денег Америки? Или это подыгрывание России, например, чтобы не выделять деньги?

— Честно говоря, если брать даже заявления бывшего президента США Трампа, то он на самом деле две недели назад, еще месяц и так же четко говорил, что на самом деле он частично возлагает вину за войну на Байдена тоже. То есть это понятно, что республиканцы, как политические оппоненты Байдена и однопартийцы Байдена в Конгрессе, в Палате представителей и в сенате, будут использовать однозначно тему войны, чтобы получить себе как можно больше электоральной выгоды. Потому что именно вот в эти дни, и позавчера, например, проходили праймериз на разные гонки в сенате. То есть, в разных штатах республиканцы и демократы соревнуются за эти 30 мест, которые обновляются в Верхней палате конгресса, именно в год промежуточных выборов. Таким образом, они так или иначе пытаются решить свои политические проблемы.

— Если говорить о самой этой поддержке, эти 40 миллиардов поддержки, на что конкретно пойдут эти деньги? Как они расписаны?

— Там абсолютно четкая градация. Мы тоже должны понимать, что первоочередное предложение было 33 миллиарда, поэтому там была другая градация, но поскольку предложение было поддержано в большем объеме, то на самом деле теперь 20 миллиардов идет на военную помощь, что совершенно беспрецедентно. Потому что на самом деле никто из других государств, получающих двустороннюю помощь со стороны США, не получает такую сумму за один раз. Возможно, это за 10 лет получить, но точно не разово. Там также немного меньше предусмотрено на экономическую помощь, так же на финансирование этой программы, которую анонсировал Байден еще во время своей речи в Варшаве в конце марта. Поэтому там равномерно распределена помощь по всем направлениям, но однозначно, я считаю, что это величайший успех в том смысле, что самая большая часть военной помощи. Потому что именно США обладают огромным потенциалом для расширения именно военной ситуации с Украиной.

— А есть какая-то конечная дата, до которой эти деньги должны освоиться?

В этом конкретном пакете это не предусмотрено. И де-факто это означает, что это будет сделано в ближайшее время. Потому что финансовый год в США истекает 30 сентября. То есть однозначно до этого времени денежные средства должны быть распределены. Здесь абсолютно открывается также и возможность для переговоров со стороны Украины в том смысле, что договариваться, каким образом эти конкретные средства, если мы говорим именно об оборонной части, то каким образом они будут реализованы. Есть несколько вариантов. К примеру, это закупка техники именно в США. Это закупка техники у союзников США по НАТО, но тогда эти деньги идут как кредитные гарантии. То есть здесь опять-таки есть несколько механизмов. Или часть средств уходит Украине просто деньгами. Здесь достаточно много опций. И здесь в отличие от ленд-лиза, в котором указано, что это будет фискальный год 2022 и, возможно, 2023, то здесь таких…

— Временных рамок нет. А если думать о том, как эта помощь поменяет ход войны? Я напомню, что наш министр обороны заявил, что затяжная фаза и к ней нужно готовиться.

— Да. Но знаете, на самом деле, как мне кажется, что, несмотря на то, что на самом деле очень высокий уровень поддержки и помощи, я все же больше рассматривал бы именно с точки зрения эффективности ленд-лиз. Он гораздо выгоднее Украине. То есть это не за средства, это, как правило, бесплатно или в такую длительную аренду это оружие и оборудование. В каком-то смысле можно рассматривать этот пакет и ленд-лиз как одно целое, но на самом деле это две параллельные прямые. То есть это военная помощь, за которую нужно будет, если не рассчитаться, то, по крайней мере, объяснять, на что пошли эти деньги, где была использована та или иная техника, то как раз ленд-лиз, там гораздо более простой механизм. И это абсолютно историческая аналогия со времен Второй мировой войны, что если техника или оборудование были повреждены или разрушены, то не надо возвращать за них средства. И если было предусмотрено, что это оборудование или оружие должны были вернуться в США после эксплуатации, если они были повреждены, то этого тоже делать не нужно. То есть здесь действительно главная выгода этого законопроекта. Но на самом деле я не думаю, что у нас будет еще в этом году такой масштабный пакет помощи. Возможно, еще около одного миллиарда…

— От США, может быть, и нет. Но после того, как США вот согласуют эту поддержку, это может стать таким маяком для других союзников активизироваться и решительно давать деньги, помогать? Может, нужно еще какие-то страны убеждать это делать?

— Это так или иначе станет триггером в том смысле, чтобы ускорить военную помощь Украине. Но у США на самом деле самый большой военный потенциал и опыт участия в вооруженных конфликтах по всему миру. То есть, здесь в этом смысле это очень выгодное сотрудничество. Но однозначно, что это будет сигналом для других стран. Здесь уже дело украинской дипломатии, насколько удастся договориться и убедить вообще в том, что эти возможные какие-то обвинения в коррупции, в чем-то таком, они во время войны как минимум не очень уместны. Это тоже очень важное направление для украинской дипломатии в том смысле, чтобы объяснять, что нам эти деньги нужны условно на вчера или позавчера. И у нас нет времени обсуждать и обосновывать, что нам это нужно.

— Было сообщение, что госсекретарь Блинкен отправился в Турцию. Может ли там быть что-то решено об Украине? Или там все-таки основное внимание будет на расширении НАТО и на том категорическом «против» Эрдогана, чтобы Финляндия и Швеция становились членами Альянса?

— Вы знаете, я думаю, что все же довольно драматично развиваются события вокруг возможного расширения НАТО. Однозначно фокус внимания будет именно на политическом решении, чтобы убедить Турцию в том, что это решение нужно. И самой Турции, это первое. Но я думаю, что второй темой будет, возможно, большее участие Турции как третьей стороны в переговорах и так далее. То есть однозначно, что Турция будет прислушиваться к США. Посмотрим, насколько удастся главе американской дипломатии Энтони Блинкену убедить своих турецких коллег. Но тот факт, что в целом они об этом говорят, говорит, что есть опции договариваться. Если бы позиция Турции была еще жестче, то я не думаю, что Энтони Блинкен стал бы тратить время на эту поездку, если бы понимал, что результата она не принесет.

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