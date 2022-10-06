Эта война точно не будет последней — бывший американский посол в Украине 6 октября, 19:28 Украинский военный на развалинах школы в Лимане, 5 октября (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Бывший американский посол в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор прогнозирует, что нынешняя война с Россией точно не станет для Украины последней.

Как заявил Тейлор в интервью НВ, пока Владимир Путин находится у власти в России, он не оставит попыток оккупировать Украину, так как «это его сумасшедшая жизненная миссия — доминировать над Украиной и вернуть ее обратно в Российскую империю».

Видео дня

При этом он прогнозирует, что страны Запада будут постоянно помогать Украине противостоять агрессии и наращивать все необходимые для этого инструменты.

«В этой войне, я уверен, Украина победит и откинет силы России за пределы страны, и мы видим каких успехов Украина уже достигает на южном и восточном направлениях. Но эта война точно не будет последней. Даже если и когда русских удастся оттеснить из Крыма и с ранее оккупированных территорий Донбасса, Путин не оставит планов нападения на Украину, он обязательно вернется», — считает американский дипломат.

Однако, по словам Тейлора, украинские военные продолжат наращивать свою силу и компетентности, продолжат овладевать новым вооружением, разберутся с наиболее современным из него, требующим серьезного обучения и будут давать серьезный отпор россиянам.

«Вы также можете рассчитывать на политическую поддержку действий Украины, какая она есть сейчас. Именно потому страны Запада сегодня планируют не только кратковременную, ну и долговременную помощь Украине», — подытожил он.

Ранее о том, что победа ВСУ в войне против России не будет окончательной, заявлял в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Зная то, что я не понаслышке знаю о россиянах, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне», — сказал он.

