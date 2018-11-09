Эта тема звучала постоянно: Бессмертный подтвердил, что Россия предлагала обменять Донбасс на Крым

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что официальные представители РФ в Минске не раз предлагали отказаться от претензий на Крым ради возвращения Донбасса.

Об этом он сказал в эфире канала 112 Украина, передает пресс-служба политика.

"Такие разговоры действительно велись во время работы Трехсторонней контактной группы. Особенно, когда участники выходили отдохнуть, эта тема звучала постоянно. Обычно российская сторона дополняла это словами: "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". И это постоянно и навязчиво повторялось", - сказал он.

По словам Бессмертного, понятно, что представители украинской стороны сразу отвергали предложения.

Политик отметил, что со стороны РФ "ничего здесь нового и неожиданного нет", "важно, что украинская сторона реагирует правильно".

Ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что для завершения войны на Донбассе Украине неофициально поступило предложение отказаться от претензий на оккупированный Россией Крым.