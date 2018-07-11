Эстонский полковник: Русские дойдут до Таллина за два дня, но здесь они и умрут

Командующий подразделением спецопераций Сил обороны Эстонии, полковник Рихо Юхтеги заявил, что в случае нападения России эстонцы окажут достойное сопротивление агрессору.

В интервью изданию Politico Юхтеги отметил, что РФ будет крайне сложно захватить всю Эстонию в кратчайшие сроки.

"Мы всегда обсуждаем возможность агрессии. Да, русские могут добраться до Таллина за два дня…Это возможно…Но всю Эстонию за два дня они не смогут захватить, мы перережем все линии коммуникации, снабжения и т.д. Через два дня они достигнут Таллина, но здесь они и умрут. И они это знают", - заявил Юхтеги.

В мае 2017 года командование НАТО приняло решение разместить дополнительные батальоны в Польше и странах Балтии, учитывая напряженность в отношениях с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

В 2016 году корпорация RAND представила отчет о военных играх, проведенных в 2014-2015 гг. с участием американских офицеров и гражданских экспертов.

Авторы приходят к однозначному заключению - по состоянию на момент проведения игр, НАТО был не в состоянии успешно защитить территорию своих наиболее уязвимых членов.

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В отчете говорится о том, что если российские танки ворвутся в Балтию, то сильно уступающие им на тот момент в количестве техники и численности силы НАТО будут разгромлены "менее чем за три дня". В свою очередь, "пехота НАТО по большей части оказалась неспособной даже толком отступить и была уничтожена на месте".

В случае потенциального российского вторжения в Балтию у США и их союзников не будет достаточного количества войск, танков и бронетранспортеров для того, чтобы замедлить продвижение российских бронетанковых сил. Исходя из этого, такой быстрый разгром оставит НАТО ограниченное число вариантов, "все из которых плохи".

В Пентагоне комментируя отчет подтвердили, что для достижения столичных городов Эстонии или Латвии, российским войскам понадобится максимум 60 часов. Однако после усиления контингента НАТО в 2017 году сделать это россиянам будет значительно труднее.