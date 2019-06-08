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Эстонию на два года избрали непостоянным членом Совбеза ООН

Сегодня, 06:28
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Эстонию на два года избрали непостоянным членом Совбеза ООН - фото

Pavlo Klimkin via Twitter

Во время голосования страна набрала 132 голоса, ее конкурент Румыния − 58

В пятницу, 7 июня, на заседании Генассамблеи ООН Эстонию избрали непостоянным членом Совета Безопасности Организации на 2020−2021 годы.

Как сообщает DW, во втором раунде голосования Эстония получила 132 голоса, ее конкурент — Румыния — 58 голосов.

В выборах приняли участие 190 государств. Грузия и Латвия не прошли во второй тур. Эстония избиралась по группе стран Восточной Европы. Вместе с ней в Совбез ООН также попали Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, «приоритетами страны в Совбезе станут поддержание миропорядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совбеза, ознакомление с опытом цифрового государства, участие в решении проблем климата и экологии».

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов — США, Россия, Франция, Великобритания и Китай — и 10 непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации.

Теги:   Генассамблея ООН ООН Эстония Совбез ООН

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