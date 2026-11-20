Пересечение границы между Эстонией и Россией будет закрыто с 07:00 1 декабря. Этому предшествовали несколько гибридных атак со стороны РФ — в частности , попытка поджога оборонного предприятия.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщила телерадиокомпания ERR в пятницу, 20 ноября.

Будут закрыты все пункты на эстонско-российской автомобильной границе: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

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Гражданам Эстонии, которые в настоящее время находятся на территории РФ, рекомендуется заранее планировать свое возвращение и очень тщательно обдумывать необходимость поездки в Россию.

Через шесть месяцев правительство оценит, будут ли сняты ограничения, с учетом ситуации с безопасностью. На данный момент, по словам Кристена Михала, нет никаких признаков того, что российские атаки прекратятся.

«Эстония действует решительно и спокойно», — отметил премьер-министр.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что ответственность за закрытие границы лежит на России и что это связано не только с одной недавней попыткой диверсии. Он подчеркнул, что в последние годы РФ совершила «множество атак» как на Эстонию, так и на Европу в целом.

15 ноября Служба внутренней безопасности Эстонии сообщила о нападении на оборонную компанию Threod Systems, производящую беспилотники. Попытку поджога здания предприятия зафиксировали 14 ноября. Маргус Цахкна тогда заявил, что попытка поджога была организована по указанию российской военной разведки.

Также 15 ноября глава эстонского МИД сообщил, что с 1 декабря Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией.