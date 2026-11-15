Эстония с 1 декабря закрывает все пункты пропуска на границе с Россией

Россия должна осознать, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна (Фото: aboodi vesakaran from Pexels)

С 1 декабря Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией , принимая во внимание четкие доказательства того, что ГРУ РФ отдало приказ о совершении диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.

«Россия должна осознать, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия. Попытки запугать, дестабилизировать ситуацию или взорвать нашу безопасность не останутся без ответа. Закрытие пунктов пропуска ограничит возможности России для осуществления враждебной деятельности в Эстонии, а также усилит наши усилия по предотвращению обхода санкций», — отметил эстонский министр.

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Он добавил, что проинформировал об этом решение своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

15 ноября Служба внутренней безопасности Эстонии сообщила об атаке на оборонную компанию Threod Systems, производящую беспилотники. В ведомстве отметили, что попытка нападения была совершена около 03:00 14 ноября с целью подрыва и поджога здания предприятия.

Эстонская служба заявила, что подозреваемые были оперативно задержаны, и призвала «даже не рассматривать подобные предложения о работе от России», поскольку «последствия могут быть очень серьезными».