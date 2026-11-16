«Москва прибегает к саботажу». Сибига поддержал решение Эстонии закрыть границу с РФ

Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с Россией (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Он подчеркнул, что российские диверсии должны получать не только дипломатическую оценку, но и конкретный ответ.

На своей странице в X он подчеркнул, что решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с Россией является четким сигналом для Москвы.

По его словам, враждебные действия должны иметь реальные последствия.

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Министр также выразил солидарность с Эстонией, а также добавил, что нападение на европейскую оборонную компанию свидетельствует о готовности России подрывать безопасность европейских стран и препятствовать военной поддержке Украины.

«Москва все чаще прибегает к саботажу и запугиванию европейских стран, и такие действия не могут остаться без ответа», — подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины также отметил оперативную и эффективную работу эстонских служб безопасности. Он призвал европейские страны к совместным и решительным действиям по противодействию российским диверсиям.

По словам Сибиги, необходимо усиливать давление на Россию и обеспечивать ответственность за организацию таких нападений.

«Каждая подобная атака должна обходиться агрессору дорого», — заявил министр.

С 1 декабря Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией, принимая во внимание четкие доказательства того, что ГРУ РФ отдало приказ о совершении диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности.

15 ноября Служба внутренней безопасности Эстонии сообщила об атаке на оборонную компанию Threod Systems, производящую беспилотники. В ведомстве отметили, что попытка нападения была совершена около 03:00 14 ноября с целью подрыва и поджога здания предприятия.

Эстонская служба заявила, что подозреваемые были оперативно задержаны, и призвала «даже не рассматривать подобные предложения о работе от России», поскольку «последствия могут быть очень серьезными».