Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не станет сдерживаться в своих высказываниях в адрес государства-агрессора РФ .

Об этом сообщил портал Delfi в пятницу, 30 октября.

Заявлению Михала предшествовало сообщение Reuters о том, что представители Министерства обороны США обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении России. В частности, по данным четырех анонимных источников издания, такие призывы касались Литвы, Латвии и Эстонии.

Реклама

Эстонский премьер Кристен Михал отметил, что лично ему никаких предупреждений со стороны США не поступало. По его словам, в последний раз он встречался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом летом в Анкаре, и там такие вопросы не поднимались.

Читайте также: Эстония планирует построить около 150 бункеров на границе с Россией

Михал подчеркнул, что Эстония, как и остальные страны Балтии, очень четко осознает российскую угрозу.

«Такими мы были и такими мы будем и дальше», — сказал он. И добавил, что не будет сдерживаться в высказываниях в адрес России.

«Путин — диктатор, который убивает женщин и детей. И он будет делать это до тех пор, пока его не заставят изменить свой курс», — заявил Кристен Михал.

Delfi обратился с просьбой о комментарии и к министру обороны Эстонии Мартину Херему. В пресс-службе Минобороны заявили, что не будут комментировать сообщения Reuters, основанные на неназванных источниках.

Как сообщил литовский вещатель LRT, в администрации президента Литвы Гитанаса Науседы заявили, что ни Науседа, ни его советники не получали от союзников призывов к смягчению риторики в отношении России.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас сказал в интервью BNS (Baltic News Service), что не располагает информацией об американских запросах. Он подчеркнул, что Литва всегда предоставляет «только факты».

«Если прилетел российский беспилотник, мы говорим, что это российский беспилотник. Если прилетел украинский беспилотник, мы говорим, что это украинский беспилотник из-за войны, спровоцированной Россией», — сказал Каунас.

«Мы ни в коем случае не пытаемся провоцировать [… ] Мы говорим и будем говорить языком фактов», — заявил он.