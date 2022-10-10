Эстония собирает подписи парламентариев для признания России государством-террористом

10 октября, 17:46
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Флаг Эстнонии (Фото:hanswell / pixabay)

Флаг Эстнонии (Фото:hanswell / pixabay)

В парламенте Эстонии собрали подписи депутатов для рассмотрения вопроса о признании России государством-террористом.

Об этом сообщил глава внешнеполитического парламентского комитета Эстонии Марко Михкельсон.

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«В Рийгикоге (парламент Эстонии — ред.) собирают подписи для проекта заявления о признании российского режима террористическим и подтверждение нашей поддержки территориальной целостности Украины. Уже подписали 54 посла. Проект внесем в производство парламента на завтрашнем заседании», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/mihkelson/posts/10159121467693226

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=RqdXXi2kD64
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Терроризм Эстония Война России против Украины

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