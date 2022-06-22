Провокации со стороны Кремля. Нет ничего необычного в отработке Россией ракетных ударов по Эстонии, они тренируются нападать — Минобороны

22 июня, 15:04
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Калле Лаанет (Фото:ALDE Party/www.flickr.com)

Калле Лаанет (Фото:ALDE Party/www.flickr.com)

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что «нет ничего необычного» в том, что страна-агрессор Россия проводит учения с отработкой ракетных ударов по Эстонии, так как Кремль «давно практикует завоевание других стран».

Об этом сообщает ERR.

«Когда Россия проводит военные учения, как бы они ни назывались, они обычно тренируются нападать на другие страны. К сожалению, Россия уже давно практикует завоевание других стран. В этом нет ничего необычного», — сказал Лаанет.

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По его словам, в отличие от России, Эстония самостоятельно или со своими союзниками по НАТО всегда практикует только оборонную деятельность.

«Здесь уже идеологическая разница в отношении к тому, что отрабатывать — завоевание или оборону», — сказал он.

Министр считает, что повышение осведомленности о поведении России поможет лучше объяснить, почему необходимо усилить защиту стран на восточном крыле НАТО.

«Сейчас, когда мы находимся в преддверии одного из самых важных событий, саммита НАТО, нам необходимо объяснить союзникам реальную ситуацию, ощущение опасности. Исходя из этого, мы должны говорить то, что есть на самом деле», — сказал он.

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Российские войска устраивают провокации с имитацией ракетных ударов по территории Эстонии.

Отработка ударов по территории соседней страны в рамках военных учений ВС РФ проходит на фоне подготовки стран НАТО к саммиту в Мадриде, на котором будет обсуждаться вопрос угрозы со стороны кремлевского режима.

При этом, согласно сообщениям властей Эстонии, в субботу, 18 июня в ее воздушное пространство залетел российский военный вертолет Ми-8.

В связи с этим МИД страны вызвал к себе для объяснений посла РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=KKd9-CeERQU&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Провокации Эстония Война России против Украины

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