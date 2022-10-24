Соучастник жестокой войны. Глава МИД Эстонии призвал усилить давление на режим Лукашенко 24 октября, 16:17 Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В понедельник, 24 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что необходимо усилить давление на режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает ERR.

По его словам, белорусский режим — это соучастник жестокой войны России против Украины.

Министр заявил, что российская армия использует белорусские боеприпасы и территорию Беларуси для нанесения воздушных ударов по Украине, что делает Лукашенко и белорусское руководство участниками войны.

Видео дня

Рейнсалу подчеркнул необходимость принятия решений на уровне ЕС для оказания давления на режим Лукашенко, в частности, путем политической изоляции и ужесточения санкций.

10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.



4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».