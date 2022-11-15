Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз

15 ноября, 18:00
Поделиться:
Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.

Он уточнил, что нынешнего темпа помощи недостаточно.

Читайте также:
США могут поставить Украине модифицированные дроны Grey Eagle — CNN

«Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно», — заявил Рейнсалу.

Видео дня

Он также надеется на то, что в будущем ситуация по этому вопросу изменится.

«Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большая часть затрат на эту борьбу. А Европа в целом поддержала их примерно пятой частью процента своего ВВП. Мы же изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружения и финансовую помощь до одного процента от нашего ВПП. И это совсем не драматическая цифра», — глава МИД Эстонии.

https://www.youtube.com/embed/t7Hi9QASXs8
Читайте также:
Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113 и боеприпасы

1 ноября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что путь к достижению мира в Украине — это «вытеснение» России.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Военная помощь Эстония Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X