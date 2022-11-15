Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз 15 ноября, 18:00 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.

Он уточнил, что нынешнего темпа помощи недостаточно.

«Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно», — заявил Рейнсалу.

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Он также надеется на то, что в будущем ситуация по этому вопросу изменится.

«Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большая часть затрат на эту борьбу. А Европа в целом поддержала их примерно пятой частью процента своего ВВП. Мы же изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружения и финансовую помощь до одного процента от нашего ВПП. И это совсем не драматическая цифра», — глава МИД Эстонии.

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1 ноября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что путь к достижению мира в Украине — это «вытеснение» России.