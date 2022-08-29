«Моральная обязанность». Глава МИД Эстонии призвал Германию увеличить поставки оружия в Украину 29 августа, 12:08 Урмас Рейнсалу (Фото:Lehtikuva/Saara Peltola via REUTERS)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал призвал Германию увеличить поставки оружия в Украину.

«Я еще раз призываю наших немецких друзей наращивать поставки оружия в Украину. Мы сталкиваемся с огромными изменениями, психологически это тяжело, особенно для Германии. Я вижу. Но Швеция и Финляндия тоже перегруппировываются. Мы должны быть быстрыми сейчас, мы не можем ждать, мы должны встретиться с нашими вызовами», — сказал он в интервью Welt.

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По его словам, «мы все еще делаем слишком мало» для Украины.

«Мы не можем останавливаться на достигнутом, отправив несколько танков. Война дорогая. Но украинцы приносят настоящие жертвы. Наша обязанность — поддержать их в их борьбе. Это наша моральная обязанность. Потому что мы могли сделать больше для сдерживания «российского зверя», — сказал он.

Рейнсалу заявил, что украинцы — самая смелая нация в мире, «но без нашей помощи им не выжить».

СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что военной и финансовой помощи от немецкого правительства недостаточно для противостояния стране-агрессору, и Германия должна поддерживать Украину больше.

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