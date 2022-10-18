В ответ на призыв Рады. Парламент Эстонии объявил Россию террористическим режимом 18 октября, 13:55 Глава внешнеполитического парламентского комитета Эстонии Марко Михкельсон во время выступления в поддержку признания России террористическим режимом показывает фотографию Виктории, погибшей в центре Киева от российского удара 17 октября на шестом месяце беременности (Фото:Marko Mihkelson via Facebook)

Парламент Эстонии 18 октября принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом.

«Поддерживая призыв парламента Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии — ред.) объявляет Россию террористическим режимом, а Российскую Федерацию — страной, поддерживающей терроризм, действиям которой мы должны противостоять вместе. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте парламента Эстонии.

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Рийгикогу решительно осуждает военные действия РФ против Украины и незаконную аннексию территорий, завоеванных во время агрессии, и заявляет, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины путем агрессии и фиктивных референдумов.

«Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире», — отмечается в документе.

Рийгикогу поддерживает расследования, инициированные Международным Суд ООН и Международным уголовным судом, чтобы выявить преступления, совершенные на территории Украины, и считает необходимым привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии в международном специальном трибунале.

В заявлении Рийгикогу также осуждает использование вооруженных групп, созданных при поддержке властей РФ, таких как группа Вагнера, в агрессии и считает необходимым объявить вооруженные силы так называемых «Донецкой и Луганской Народных Республик», созданных РФ, а также частную военную компанию Вагнера террористическими организациями.

Рийгикогу поддерживает требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, и призывает государства-члены ЕС быть едиными в применении дополнительных экономических санкций и санкций против частных лиц в отношении РФ и ее союзника Беларуси, а также следить за строгим соблюдением уже введенных санкций.

Рийгикогу призывает государства-члены ЕС и НАТО решительно увеличить военную помощь Украине, которая необходима для противостояния агрессии РФ и восстановления суверенитета Украины на ее территории в пределах ее международно признанных границ. В заявлении также говорится о необходимости увеличения гуманитарной помощи Украине и поддержки страны в период послевоенного восстановления.

Глава внешнеполитического парламентского комитета Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в Facebook сообщил, что во время своего выступления в парламенте Эстонии показал фотографии двух украинских женщин, погибших в результате российских обстрелов.

Он отметил, что признание российского режима террористическим поддержали 88 эстонских парламентариев и ни один не высказался против.



О том, что в парламенте Эстонии собрали подписи депутатов для рассмотрения вопроса о признании России государством-террористом сообщалось 10 октября.