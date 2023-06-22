Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи 22 июня, 14:56 Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori/www.flickr.com)

Эстония объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него войдет медицинское и противодронное оборудование, а также техника для разминирования, сообщило Министерство обороны страны в Twitter.

Кроме того, Эстония в сотрудничестве с Исландией предоставит военный госпиталь.



В оборонном ведомстве подчеркнули, что странам-партнерам необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию.

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Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур отмечал, что в стране еще есть оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо.

Предыдущий пакет военной помощи для Украины от Эстонии был одобрен 20 апреля, в него вошли артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Также Эстония передала Украине оборудование на 457 тыс. евро для ликвидации последствий подтопления, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.