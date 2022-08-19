Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России 19 августа, 15:39 Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России.

Об этом сообщает ERR.

В Министерстве иностранных дел заявили, что восьмой пакет санкций должен включать в себя расширенные санкции в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации.

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Эстония также хотела бы, что санкции значительно распространились и на поездки граждан РФ в Европу.

По словам министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан.

«Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан», — сказал он.

11 августа Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступит в силу 18 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

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