Эстония предлагает перенаправлять часть платежей за российский газ на восстановление Украины

2 апреля, 20:10
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Разрушенный в результате российских обстрелов жилой дом в Макарове, Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Mykhalchuk)

Разрушенный в результате российских обстрелов жилой дом в Макарове, Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Mykhalchuk)

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс предложила откладывать часть денег, идущих на оплату российского газа, и передавать их на восстановление Украины.

Как сообщает CNN, с таким предложением Лийметс выступила на совместном брифинге в Таллинне с главами МИД Франции, Литвы и Латвии.

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"Россия должна понести ответственность за сокрушительные разрушения, которые она нанесла, и военные преступления, которые она совершила в Украине", - сказала глава эстонского МИД.

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Она добавила, что для возобновления украинских городов можно будет использовать замороженные активы россиян.

«Основной акт Россия-НАТО устарел. Мы должны быть готовы к длительной политике сдерживания России и продолжать политику непризнания оккупированных Россией украинских территорий», - подчеркнула Лийметс.

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В свою очередь глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс добавил, что НАТО «следует рассмотреть и согласовать постоянную передовую оборону». Он также отметил, что Евросоюз должен из-за санкций оказывать давление на Россию не только в энергетическом секторе, но и в других сферах.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что детали новых санкций Европейского Союза против России будут объявлены «в ближайшие дни» с целью « заставить Путина положить конец этой безумной агрессии».

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Эстония Российский газ Репарации Естонія Война России против Украины

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