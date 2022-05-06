Эстония планирует выпустить монету номиналом в 2€ с надписью Слава Україні
Дизайн монеты (Фото:eestipank)
Центральный банк Эстонии планирует выпустить монету номиналом в €2, посвященную Украине. Дизайн монеты уже утвердил наблюдательный совет.
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Об этом говорится на сайте банка.
Монету должны одобрить еще Европейская комиссия и страны Европейского Союза.
Дизайн создала украинка — студентка Дарья Титова, выехавшая из Харькова из-за войны. Она сейчас учится в Эстонской академии искусств. Впервые на эстонской монете будет написан текст на иностранном языке. Деньги, которые получат от продажи, планируют передать Нацбанку Украины.
В общей сложности планируют выпустить 2 млн таких монет. Кроме того, выпустить посвященные Украине монеты планируют центральные банки Литвы и Латвии.
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