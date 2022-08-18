Эстония перестала впускать российских туристов с выданными ею шенгенскими визами 18 августа, 09:54 Ограничения коснулись десятков тысяч россиян (Фото:Eva Sepping/flickr.com)

В связи санкциями, введенными против РФ за агрессию против Украины, с 18 августа россиян с шенгенскими визами, выданными Эстонией перестали впускать в страну.

Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Как рассказал министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс, речь идет о тех россиянах, целью поездки которых являются туризм, бизнес, спорт или культура.

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По его словам, из всего числа выданных гражданам РФ виз таких было оформлено около 53 тысяч.

«У граждан России не может быть само собой разумеющейся свободы наслаждаться возможностями, которые предоставляют те самые европейские ценности и свободы, предлагаемые Европейским союзом: будь то отдых, образование или предпринимательская деятельность», — подчеркнул Ляэнеметс.

Вместе с тем об эстонской визе смогут ходатайствовать те россияне, которые едут, чтобы навестить живущего здесь близкого родственника, имеющего гражданство или долгосрочный вид на жительство; дипломаты и члены их семей; работники, связанные с международными перевозками товаров и пассажиров.

«Я знаю, что у предпринимателей в свете вступающей сегодня в силу санкции были вопросы по поводу работающих в Эстонии топовых специалистов. В связи с этим повторю, что изменения не касаются граждан России, которым ранее уже была выдана и у кого есть действительная краткосрочная регистрация на работу в Эстонии и эстонская виза. Они могут работать здесь до окончания действия соответствующих разрешений. Такие действительные виды на жительство, которые выданы для работы, сегодня есть у почти 1659 граждан РФ», — добавил глава МВД.

В то же время Эстония, как и раньше, будет пускать к себе россиян с туристическими визами, выданными другими государствами Шенгенской зоны.

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