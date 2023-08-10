Эстония передаст Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему — Минобороны 10 августа, 15:53 Эстония (Фото:chris_robert/Unsplash)

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкур об отправке в Украину 150 единиц стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Эстонии.

«Украину необходимо поддержать против продолжающейся агрессии Российской Федерации. Мы снова нашли способ для Эстонии протянуть руку помощи», — сказал Певкур.

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Он добавил, что Россия не должна получить выгоды от своей агрессии, поэтому страны, поддерживающие Украину должны ускорить предоставление ей военной помощи и улучшить возможности собственного оборонно-промышленного комплекса.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 миллионов евро, что составляет более 1% от ВВП страны.

Ранее Эстония передавала Украине ракеты противотанковой ракетной системы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты снаряжения и сухие пайки.

22 июня Эстония объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошло медицинское и противодронное оборудование, а также техника для разминирования.

Предыдущий пакет военной помощи для Украины от Эстонии был одобрен 20 апреля, в него вошли артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

3 августа Литва, Латвия и Эстония договорились о синхронном отключении от российской энергосистемы в феврале 2025 года.