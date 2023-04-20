Эстония передаст Украине пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы калибра 155 мм 20 апреля, 19:59 Пакет военной помощи для Украины включает боеприпасы (Фото:Brendan McDermid/Reuters)

Правительство Эстонии в четверг, 20 апреля, одобрило новый пакет военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Об этом сообщает ERR.

«Правительство поддержало решение министра обороны Ханно Певкура отправить в Украину основные артиллерийские боеприпасы, что является частью инициированного Эстонией соглашения Европейского Союза об отправке Украине одного миллиона снарядов», — говорится в сообщении.

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Также Эстония безвозмездно готова передать Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Певкур добавил, что на встрече в формате Рамштайн встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым он хочет обсудить, как и чем еще Эстония может помочь Украине.

Завтра, 21 апреля, состоится очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.