«Россия ответит за свои преступления». Эстония никогда не признает «результаты» псевдореферендумов — МИД 30 сентября, 10:52 Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эстония никогда не признает «результаты» псевдореферендумов, которые проводились на оккупированных украинских территориях, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы никогда не признаем результатов недействительных референдумов России, противоправной аннексии территорий Украины», — написал он в Twitter.

По его словам, псевдореферендумы — это вопиющее нарушение международного права и принципов человечности.

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«Россия ответит за свои преступления», — написал он.



С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».