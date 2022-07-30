Эстония о массовом убийстве пленных азовцев в Еленовке: Не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками 30 июля, 13:38 Эстония отреагировала на массовое убийство азовцев в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас прокомментировала массовое убийство украинских военнопленных в оккупированной Еленовке Донецкой области.

У себя в Twitter она написала, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными.

«И снова мы становимся свидетелями жестоких и ужасных преступлений, совершенных Россией. Массовое убийство в Еленовке украинских военнопленных воспроизводит самые темные страницы истории. Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, как не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками», — подчеркнула Каллас.

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что обстрел колонии в Еленовке является еще одним доказательством того, что РФ нет дела до человеческих жизней.

«Решительно осуждаю массовое убийство в исправительном учреждении в Еленовке. Этот совершенно ужасный обстрел за пределами понимания, он является еще одним доказательством того, что России нет дела до человеческих жизней или международного права, и она продолжает совершать военные преступления», — написал он в Twitter.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



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