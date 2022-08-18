«Самая масштабная с 2007 года». Эстония отбила мощную кибератаку после демонтажа советского памятника 18 августа, 15:10 Кибератака (Фото:geralt/Pixabay)

Власти Эстонии отбили «самую масштабную кибератаку с 2007 года». Это связывают с демонтажем памятника советских времен в приграничном регионе.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Луукас Ильвес в Twitter.

«Вчера Эстония испытала самые масштабные кибератаки, с которыми она сталкивалась с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», – написал чиновник.

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По его словам, атаки были неэффективны. Программа Э-Эстония запущена и работает. Услуги не были нарушены. За некоторыми краткими и незначительными исключениями, веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Атака осталась почти незамеченной.

В 2007 году кибератаки на ресурсы страны продолжались 22 дня после того, как решением власти советского памятника было перенесено из центра Таллинна на военное кладбище.

Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за атаку, сообщив в своем Телеграмм-аккаунте 17 августа, что заблокировала доступ к более чем 200 государственным и частным учреждениям Эстонии, в том числе онлайн-системы идентификации граждан.

Группа заявила, что прибегла к атаке после того, как 16 августа советский танк Т-34 был демонтирован с постамента в городе Нарва и перемещен в музей.

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