Минометы и противотанковые средства. Эстония одобрила еще один пакет военной помощи для ВСУ
Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)
Правительство Эстонии одобрило еще один пакет военной помощи Украине, который будет включать минометы и противотанковые средства. Об этом сообщает ERR.
Эстонские власти планируют поддержать обучение ВСУ, инициированное Великобритании. Также Эстония совместно с Германией намерена направить в Украину полевой госпиталь.
«Украина борется за наши общие ценности, и если у нас еще есть оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать», — заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур.
Министр добавил, что западный мир также должен быть готов к тому, что Россия будет вести информационную войну и распространять информацию об усталости Запада и неэффективности помощи Украине.
«И эта, и предыдущая конкретная помощь ясно показывают, что мы не устанем. Наши союзники также заверили нас в своей готовности помогать украинцам в их войне за свободу столько, сколько потребуется», — добавил он.
Всего Эстония передала Украине военную помощь почти на 250 млн евро.
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