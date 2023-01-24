«Принцип паритета». Посол РФ в Эстонии должен покинуть страну 7 февраля — министр

24 января, 09:01
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Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя решение РФ понизить дипломатическое представительство страны до уровня временного поверенного, заявил, что посол России в Таллинне должен покинуть страну 7 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

«Эстония исходит в отношениях с Россией от принципа паритета от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии 7 февраля», — сказал он.

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По словам министра, шаги России не мешают Эстонии продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и общую безопасность.

«Мы продолжим поддерживать Украину в ситуации, когда Россия планирует крупномасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине», — сказал он.

23 января МИД России заявил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией и эстонский посол должен покинуть территорию РФ до 7 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=V8ZCGb_iev0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Эстония Война России против Украины

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