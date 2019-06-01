Эстония не поддержит возврат права голоса России в ПАСЕ Вчера, 13:59 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko/facebook Эстония против возвращения РФ в ПАСЕ Iryna Gerashchenko/facebook

Эстонская делегация не готова голосовать за возобновления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски, сообщает ERR.

Главной темой разговора президента Эстонии Керсти Кальюлайд с теми депутатами, которые будут представлять Эстонию в ПАСЕ, стал вопрос о возможности восстановления полномочий российской делегации в ассамблее.

Глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски отметила, что судя по предварительным обсуждениями, все члены делегации, которые будут присутствовать, будут голосовать против того, чтобы вернуть право голоса России.

«Хотя формально будут обсуждаться процедурные вопросы, все прекрасно понимают, что на самом деле будут решать вопрос о дальнейшем статус России в этой организации», — сказал депутат Рийгикогу, член эстонской делегации в ПАСЕ Ээрик-Нийлес Кросс.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что выступает против возвращения России в ПАСЕ, поскольку она продолжает вести агрессивную политику против Украины.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, более благоприятной для России, чем предыдущая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет выходить из Совета Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств.

Сторонником возвращения РФ в ПАСЕ является генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который официально предложил изменить для этого правила организации.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.