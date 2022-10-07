На следующей неделе. Эстония примет решение о новом пакете военной помощи для Украины — премьер 7 октября, 16:55 Кая Каллас (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Эстония одобрит новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

«Украина имеет импульс на поле боя. Мы все должны сделать больше сейчас, чтобы она могла освободить свои территории», — написала она в Twitter.

По словам Каллас, на следующей неделе Эстония примет решение о новом пакете военной помощи.

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«Мы дадим Украине больше боеприпасов, зимнего и индивидуального снаряжения», — написала премьер.

На этой неделе Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для армии РФ.