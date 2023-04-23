В Эстонии считают, что контрнаступление ВСУ начнется по меньшей мере через месяц: что ему мешает 23 апреля, 16:12 Украинский танк на восточном фронте (архивное фото) (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что до начала активных боевых действий на украинском фронте пройдет не менее месяца. По его мнению, самым большим препятствием для украинского контрнаступления остается дождливая погода.

Об этом Певкур сказал в интервью эстонскому изданию ERR после встречи союзников Украины в Рамштайне.

«Если послушать мнения, [звучавшие на базе] Рамштайн, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — сказал Певкур.

Видео дня

По его словам, препятствием на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия в Украине.

«Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода. Она довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий», — сказал Певкур.

Он добавил, что на встрече в Германии также обсуждались вопросы обучения украинцев в западных странах.

«Западные союзники на довольно высоком уровне обучили Украину, как провести контрнаступление. Информация и координация под американским руководством были весьма впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака», — сказал глава эстонского военного ведомства.

По словам Певкура, помимо противовоздушной обороны, украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе тяжелые грузовики и прицепы для них. Вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.

«У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам», — сказал Певкур.