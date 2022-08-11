Министр обороны Эстонии предложил Финляндии разработать совместный оборонный план 11 августа, 00:34 Эстония предложила Финляндии объединить оборонные планы на фоне подготовки страны ко вступлению в НАТО (Фото:dlugo_svk/pixabay)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил финскому коллеге Антти Кайкконену объединить оборонные планы стран. Об этом сообщает эстонское издание Err.

Во время встречи в Хельсинки в среду, 10 августа, Певкур и Кайкконен обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего оборонного сотрудничества, поддержки Украины и присоединения Финляндии к НАТО. Эстонский министр подчеркнул, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс поддерживает стабильность и безопасность в евроатлантическом регионе.



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«Присоединение Финляндии меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря, и мы должны рассматривать его как единое целое в планах обороны региона, то есть, как логическое продолжение, планы обороны Эстонии и Финляндии должны быть объединены», — считает он.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее говорила, что полномасштабная война России против Украины — это война против всех стран, которые верят в миропорядок, основанный на правилах, свободе и верховенстве закона: «Если агрессия увенчается успехом, это придаст России смелости двигаться вперед, а также пошлет другим странам сигнал, что такие действия остаются безнаказанными. Мы не можем этого допустить».

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. По состоянию на 9 августа, протоколы ратифицировали 23 из 30 стран НАТО.

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