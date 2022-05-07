Эстония поможет Украине в восстановлении Житомирской области — глава МИД 7 мая, 07:17 Цей матеріал також доступний українською Эва-Мария Лийметс (Фото:REUTERS/Ints)

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что ее страна поможет Украине в восстановлении Житомирской области.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы хотели бы сосредоточить наше внимание на Житомирской области», — сказала Лийметс.

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По ее словам, Эстония уже получила определенное понимание потребностей и намерена оказать помощь на основании полученной информации.



«Эстония — это небольшая страна, но наша идея состоит в том, чтобы привлечь других партнеров, в частности финансовых партнеров и другие страны, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садов и обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов», — сказала она.

По ее словам, Эстония также планирует отправить группу экспертов по разминированию.

Лийметс добавила, что Эстония полностью поддерживает обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Мы хотели бы отметить ту большую работу, которая была проведена по заполнению анкеты ЕС. Мы продолжаем поддерживать Украину разными способами, всеми возможными способами», — сказала она.

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