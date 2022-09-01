Эстония планирует запретить въезд для большинства граждан РФ в течение нескольких недель — МИД 1 сентября, 10:26 Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония попытается остановить въезд большинства граждан РФ в страну в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Reuters.

«На это уйдет некоторое время, но я думаю, что время также имеет решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — сказал он.

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По его словам, он «крайне приветствовал бы» решения, согласно которым в полном соответствии с Шенгенским кодексом будет запрещен въезд в Эстонию людей из страны-агрессора, независимо от того, есть ли у них виза, выданная Эстонией или другой страной Шенгена.

28 июля Эстония решила ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в стране.

Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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