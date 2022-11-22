«Несчастный случай». Между Польшей и Украиной нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента на границе — Дуда 22 ноября, 13:47 Место взрыва возле границы Польши (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Poland's President Office Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло.

В интервью Polsat news ему напомнили, что президент Владимир Зеленский дважды «опроверг» предварительные выводы Польши и США, что там якобы упала ракета украинской ПВО. Дуда ответил, что в какой-то мере понимает, почему так произошло.

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«Я не называю это кризисом взаимного доверия. Я просто считаю, что за нашей границей идет война, и посреди нее произошел несчастный случай, затронувший нас. <...> Пожалуйста, посмотрите на это так, что у президента Зеленского тоже была различная информация на месте. Так же, как к нам поступала различная информация», — сказал он,

Президент Польши подчеркнул, что на 21 ноября нет окончательных результатов расследования инцидента.

«Я знаю, в каком он (Зеленский — ред.) состоянии, и знаю, как действуют эти люди, каков уровень напряжения и ответственности. Сотни людей умирают там каждый день, когда происходят такие бомбардировки, как это происходит в эти дни. Это огромная ответственность, эмоции и глубокие переживания. Это иной способ восприятия мира и решения таких ситуаций, чем у нас в стране, где мир и спокойствие», — объяснил он в интервью.

Польский лидер отметил, что в интересах Польши иметь «надежного соседа через восточную границу — суверенное, независимое государство, а не Россию».

«Украина такая страна. Более того, было бы хорошо, если бы это было союзное, дружественное государство, с которым можно вести дела, нация, с которой мы дружим и с которой можем сосуществовать в нашей части Европы», — добавил Дуда.

Он подытожил, что у них с Зеленским могут быть «разные мнения по разным вопросам», которые, «вероятно, будем обсуждать», но украинский президент ему «нравится».

18 ноября Дуда заявил, что ситуация с падением ракеты на территории Польши может повториться, и Варшава должна быть готова к такому развитию событий.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.