Конец мифа об «ихтамнет»: что значит решение Евросуда против России — BBC Украина 11 июля, 05:30 В решении Европейского суда разбивается концепция Кремля об «ихтамнет» (Фото: Колаж ВВС/AFP/Reuters)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 июля опубликовал решение по делу Украина и Нидерланды против России. Этот процесс касается нарушений на оккупированном россиянами Донбассе и их причастности к сбиванию самолета MH17. Суд признал вину Кремля, и это на самом деле историческое событие, пишет Олег Черныш для ВВС Украина, Киев.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Процес в Європейському суді тривав майже 10 років, саме стільки пройшло з моменту подачі перших заяв від України щодо численних порушень прав людини, які вчиняє РФ на захоплених територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року. Згодом до розгляду доєднався уряд Нідерландів, який вимагав від Росії визнати причетність до трагедії MH17.

Самі судді ЄСПЛ в опублікованому рішенні називають дії російської влади щодо України «безпрецедентними».

"…події в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи. Характер і масштаби насильства, а також зловісні заяви щодо державності України, її незалежності та самого її права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню, яке Європа довго сприймала як належне", — йдеться в тексті документа.

У підсумку європейські судді визнали провину Росії в порушенні низки норм Конвенції про права людини.

Найпопулярніше

Зокрема, ЄСПЛ визнав, що РФ порушила право на життя пасажирів рейсу MH17 і цивільних громадян України, здійснювала систематичні незаконні затримання, катування, сексуальне насильство, позасудові страти, незаконні депортації та переміщення, переслідувала релігійні групи та журналістів, утискала українську мову, викрадала дітей-сиріт та експропріювала майно цивільних.

Докази всіх цих злочинів детально описані в рішенні суду.

Чому це рішення історичне?

В українському суспільстві в останні роки склалося доволі скептичне ставлення до Європейського суду з прав людини. Раніше ледь не кожний публічний спір, особливо в якому так чи інакше були замішані політики, закінчувався погрозою «поскаржитись в ЄСПЛ». І по факту так і ставалося — Україна тривалий час була серед лідерів за кількістю скарг до цієї судової інстанції. Така кількість справ навіть викликала занепокоєння європейської спільноти.

Не дивно, що і свої претензії до Кремля українська влада ще з 2014 року оформила в міждержавні скарги до Євросуду, які ледь не щороку доповнювала й оновлювала.

Головною проблемою на той момент було, те що Кремль показово ігнорував або применшував важливість цього процесу. Він намагався заплутати суддів і не визнавав свою причетність до подій на сході України.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Росію виключили з Ради Європи та з Конвенції з прав людини. Кремль публічно заявив, що не збирається виконувати рішення Євросуду, ухвалені проти нього.

Однак це не завадило довести до фінальної крапки процес, який тривав у ЄСПЛ майже 10 років.

Вперше в юридичному акті міжнародної судової інстанції зафіксовано, що саме Росія несе відповідальність за дії як військових РФ, так і сепаратистських формувань на сході Україні в період з травня 2014 до 16 вересня 2022 року (момент офіційного виходу РФ з Конвенції з прав людини).

Уламки збитого в Донецькій області літака Боїнг рейсу MH17. ЄСПЛ визнав РФ винуватою в цій трагедії та загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу / Фото: Reuters

У рішенні суду детально описані правопорушення вчинення особами, за яких несе відповідальність російська влада. Йдеться і про викрадення дітей, і про утиски українських громадян.

Крім того, суд чітко розписав роль Кремля в трагедії літака MH17. ЄСПЛ не лише вказав на причетність РФ до цієї трагедії, але пояснив, як саме представники цієї країни перешкоджали розслідуванню катастрофи.

Всі ці факти здаються очевидними, чи то пак вже не такими суттєвими, коли російська армія щодня бомбардує українські міста та десятками вбиває цивільних і військових.

А проте це має дуже важливе значення в контексті регулярно цитованого Володимиром Путіним «повернення до першопричин» конфлікту в Україні. Про ці «першопричини» він регулярно згадує у розмовах зі ЗМІ та іноземними лідерами, пояснюючи, чому він нібито не може просто зупинити агресивну війну, яку веде проти України.

Серед таких «першопричин» очільник Кремля називав і нібито законні «референдуми», які провів «народ Донбасу» і «геноцид», що нібито робила щодо нього українська влада.

Кремль уже заявив, що вважає рішення ЄСПЛ "нікчемним" / Фото: AFP

Всі ці твердження послідовно спростовуються в рішенні Європейського суду. Зокрема, розбивається концепція Кремля про «ихтамнет» — так в ЗМІ іронічно називали ситуацію, коли російські військові очевидно були присутні на Донбасі ще з 2014 року, але цей факт наполегливо заперечувала російська влада.

Що буде далі? Москва вже встигла заявити вустами речника Кремля Дмитра Пєскова, що не збирається виконувати рішення Європейського суду.

Утім встановлення факту відповідальності РФ за порушення прав людини на сході України з весни 2014 року відкриває шлях до швидкого розгляду тисяч індивідуальних справ, що лежать в ЄСПЛ. Їх уже майже 7 тисяч, за даними українського мін'юсту.

У рамках цих процесів суд вірогідно присудить позивачам грошові компенсації (зазвичай це близько 5−15 тисяч євро), які можуть бути сплачені з окремого фонду, який буде наповнюватись з російських заморожених активів.

Крім фінансового і морального. є ще важливий юридичний аспект.

Факти, встановлені в справі ЄСПЛ, можуть лягти в основу роботи Спеціального трибуналу щодо російської агресії. Рішення про його створення 25 червня підписали президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Очікується, що трибунал почне роботу вже в наступному році.