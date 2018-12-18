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ЕСПЧ потребовал от России предоставления медицинских документов о состоянии Гриба

Сегодня, 19:33
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Состояние Павла Гриба ухудшилось

Фото: Ігор Гриб via Facebook

Европейский суд по правам человека призвал РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба, сообщила адвокат Евгения Закревская.

“ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами лечения предоставленного во время содержания под стражей”, - сообщила она.

По ее словам, крайний срок, когда российская сторона должна ответить на запрос учреждения -  2 января 2019 года.

12 декабря, заседание Северо-Кавказского окружного военного суда РФ не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья Гриба. По словам отца политзаключенного, у Павла началась сильная боль в животе, рвота и повысилась температура тела.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.

Теги:   Павел Гриб Политзаключенные ЕСПЧ

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