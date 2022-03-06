Правило 39. ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по поводу всех будущих жалоб против РФ

6 марта, 03:32
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ЕСПЧ (Фото:wikipedia.org)

ЕСПЧ (Фото:wikipedia.org)

Европейский суд по правам человека запретил агрессору обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи. Суд и распространил применение временных мер по правилу 39.

Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

Правило позволяет ЕСПЧ принимать меры по жалобам и давать срочные приказы государствам-участникам.

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«Учитывая общий объем и характер вышеупомянутого временного мероприятия, о котором уже было уведомлено Правительству Российской Федерации 1 марта 2022 года. ( председатель Суда) решает, что эта временная мера, в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, должна считаться охватывающей любой запрос, поданный лицами, принадлежащими к вышеуказанной категории гражданских лиц, которые предоставляют достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что они испытывают серьезную и неизбежную угрозу непоправимого ущерба их физической неприкосновенности и/или праву на жизнь… Что касается таких запросов, Суд, более того, решает указать правительству Российской Федерации в соответствии с правилом 39, что в соответствии со своими обязательствами по Конвенции, в частности в отношении статей 2, 3 и 8 они должны обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к безопасным путям эвакуации, медицинским услугам, пище и другим предметам первой необходимости, быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи и перемещение гуманитарных работников», — процитировала она приказ ЕСПЧ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041228359539902&id=100009583042326&show_text=true&width=500
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ЕСПЧ Война России против Украины

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