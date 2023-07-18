Циничные обвинения. ЕСПЧ отказал России в удовлетворении исковых требований против Украины 18 июля, 12:33 Европейский суд по правам человека (Фото:www.facebook.com/councilofeurope)

Во вторник, 18 июля, Европейский суд по правам человека отказал России в удовлетворении исковых требований против Украины в полном объеме.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством РФ 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.

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«Эта жалоба России — единственная межгосударственная жалоба против Украины», — добавили в ведомстве.

Она выдвинута по десяти группам обвинений. В частности, Россия обвиняла Украину в якобы:

административных практиках « убийств, похищений, принудительного переселения,

убийств, похищений, принудительного переселения, «вмешательстве» в избирательное право,

«ограничениях» на использование русского языка,

«нападениях» на российские посольства и консульства.

В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина «не закрыла воздушное пространство».

Кроме того, Москва жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности, обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить «притеснения» в использовании русского языка.

«Но суд сразу отказал в этом», — заявили в ведомстве.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко заявила, что 23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отклонил просьбу об обеспечительных мерах, четко указав, что РФ не было предоставлено доказательств «серьезного риска непоправимого вреда основополагающим правам человека по Европейской конвенции».

По ее словам, более того, при подаче иска, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно давал указания подать все документы на официальных языках его работы, английском или французском. Однако РФ постоянно оттягивала предоставление должным образом подготовленных документов.